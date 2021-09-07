تمكن مستشفى الميقات عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من عمل (21.789) فحصا وتحليلا مخبريا للمستفيدين من خدمات المستشفى خلال شهر أغسطس الماضي.

وبين تجمع المدينة المنورة الصحي في تقرير صادر عن مستشفى الميقات أن قسم الطوارئ استقبل 99 مراجعا خلال الشهر ذاته، فيما استقبلت العيادات الخارجية 1416 مراجعا ومراجعة، ونفذ قسم الأشعة بالمستشفى 202 خدمة تصوير للمرضى، بينما استقبل قسم التنويم 181 حالة.

وأوضح التقرير بأنه تم صرف 3330 وصفة دوائية، فيما سجل قسم العمليات 122 عملية جراحية، إضافة إلى 13 عملية تكميم و33 عملية منظار و22 عملية تجميل، كما استقبل قسم العناية المركزة 27 حالة عناية مركزة.