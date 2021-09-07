تواصل بلدية القريات جهودها ضمن حملة معالجة التشوه البصري في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030 وشملت الحملة معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المحافظة.

وأسفرت الحملة منذ انطلاقها عن معالجة ١٣٠٧٠٠ م2 من حفر وتشققات الشوارع وإعادة السفلتة لبعض الشوارع.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد العنزي أن البلدية لديها برنامج يهدف من خلاله إلى معالجة الحفر والتشققات الأرضية كافة وإصلاحات مواقع الحفر لكل الشوارع في جميع أنحاء المحافظة، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة، واستمرار العمل بمعالجة الحفر والتشققات كافة طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.