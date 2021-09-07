رعى أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- السنوية للتفوق الدراسي لأبناء الجمعية وبناتها في دورتها الثالثة، والتي تأتي في إطار العناية بدعم المسيرة التعليمية لأيتام المدينة المنورة، وتحفيز المتفوقين منهم في مختلف المراحل الدراسية.

وشاهد أمير المدينة والحضور عرضا مرئيا لمسيرة الجائزة ومراحلها، وآلية الترشيح لها وفروعها الخمسة التي يبلغ مجموع جوائزها 75 ألف ريال، لخريجي المرحلة الثانوية، وطلاب الصف الثاني الثانوي، وطلاب الصف الأول الثانوي، وطلاب المرحلة المتوسطة، وطلاب المرحلة الابتدائية من البنين والبنات.

وخلال الحفل تحدث عدد من الفائزين عن تجربتهم الدراسية وكيف حفزتهم الجائزة للتفوق، كما استعرض أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية والحضور المنجزات التعليمية في تكافل خلال عشر سنوات، والبرامج التي قُدمت لتأهيل وتحفيز أيتام المدينة المنورة للتفوق والإبداع في مسيرتهم التعليمية.

وأوضح الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالمحسن الحربي، الأثر الكبير للجائزة التي تحظى ضمن سلسلة البرامج والمشاريع التي تُقدمها تكافل باهتمام ورعاية الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس الإدارة، حيث قفزت أعداد المتوفقين المرشحين للجائزة من 312 متفوقا في الدروة الأولى للجائزة ليصل إلى 1068 طالبا وطالبة في الدورة الحالية للجائزة واكبه زيادة في أعداد الفائزين، حيث وصل عددهم في الدورة الثالثة 92 فائزا من 45 فائزا في الدورة الأولى، وهو ما يكشف حجم الأثر الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم أمير المنطقة والتحفيز الذي ساهمت فيه الجائزة.

وأعرب أمين عام الجمعية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الذي يتابع بشكل دقيق كل احتياجات الأيتام ومسيرتهم التعليمية ورعاية أمير المنطقة وتشجعيه المستمر للمبادرات المجتمعية الهادفة التي تساهم في رعاية الأيتام وتحفيزهم، مُشيراً إلى أن جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- السنوية للتفوق الدراسي نموذج رائع للدعم الذي تحظى به تكافل من جميع أفراد المجتمع والتعاون المستمر من الجميع لرعاية اليتيم، والمساهمة في توفير كافة احتياجاته ودعمه المادي والمعنوي.