أكدت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، إذ يعد إلزاميا لتجديد استمارة المركبة.

وأفاد «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» بأن المركبات الخاصة الجديدة تُستثنى من ذلك، إذ يُجرى الفحص الفني الدوري لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

وينص نظام المرور على أن «عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري يعد مخالفة غرامتها تراوح بين 150 ريالا في حدها الأدنى، و300 ريال في حدها الأعلى»، ولا يتم تطبيق الحد الأعلى للمخالفات إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

يذكر أنه ولتجديد استمارة المركبة، فيلزم: سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، وإصدار التأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستخدم في بوابة «أبشر».