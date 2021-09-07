استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة أمس (الإثنين) وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز. ونقل وزير الداخلية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لدولة قطر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.من جانب آخر، عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مع أخيه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني جلسة مباحثات رسمية.وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بالأمير عبدالعزيز بن سعود، منوهًا بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين. من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.