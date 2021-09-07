تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة. وأكد ولي العهد -خلال الاتصال- على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة. من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الرئيس جايير بولسونارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.