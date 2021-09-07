يرأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ اليوم (الثلاثاء) وفد المملكة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العالم، الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي ويستضيفه البرلمان النمساوي بالتعاون مع الأمم المتحدة، تحت شعار: «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض».كما يشارك في الاجتماع البرلماني العالمي الأول الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي سيعقد الخميس القادم بحضور متوقع لأكثر من 110 رؤساء برلمانات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في أول اجتماع برلماني حضوري واسع النطاق منذ بداية جائحة فايروس كورونا.وسيركز رؤساء برلمانات العالم في المؤتمر الخامس والاجتماع البرلماني الأول لمكافحة الإرهاب في فيينا على الأولويات التي يتطلب اتخاذ إجراءات برلمانية دولية عاجلة بشأنها، بما في ذلك الاستجابة العالمية لجائحة فايروس كورونا والتعافي بعدها، وحالة الطوارئ المناخية، ومكافحة المعلومات المضللة، ومشاركة الشباب، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التطرف والإرهاب.وأكد رئيس مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العالم، تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تحقيق المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية على كافة المستويات، لاسيما البرلمانية بما يعزز حضور المملكة في كل ما من شأنه تحقيق النماء والاستقرار والأمن لشعوب العالم.ونوه آل الشيخ بالثقل السياسي والاقتصادي والإسلامي الذي تتمتع به المملكة إقليميا ودوليا بفضل السياسات الرشيدة لقيادتها الأمر الذي مكنها من تبوؤ مكانة رائدة وتأثير واسع عبر مبادراتها الجليلة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية، لاسيما في دعم جهود التنمية ومساعدة الشعوب والدول ومكافحة الإرهاب والتطرف.