استمر الهبوط المبشر لمنحنى كورونا للأسبوع الثاني على التوالي. وسجلت وزارة الصحة 124 حالة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية مع تعافي (217) حالة. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي أمس (الإثنين) إن عدد الحالات النشطة بلغ (2503)، منها (689) حالة حرجة. فيما وصل إجمالي الإصابات منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى (545367) حالة، وبلغ التعافي (534279) حالة. كما تم تسجيل 6 وفيات ليصل عدد الحالات الإجمالية (8585) حالة.ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وجددت التأكيد على ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فايروس كورونا.