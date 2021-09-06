نفذت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تطبيق اختبارات «تعزيز المهارات» للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير أن اعتماد هذه الاختبارات من قبل وزارة التعليم يأتي ضمن تحسين مُخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـــ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة لإتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولاً إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي و تحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات, ووضع الخُطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلَّم المأمولة، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات تستهدف الصفوف التعليمية من الصف الثاني الابتدائي حتى السنة الصف الأول ثانوي.

وأشار القعير إلى أن اختبارات «تعزيز المهارات» للمرحلة الابتدائية انطلقت منذ أمس (الأحد) 28/ 1 /1443هـ، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 5/ 2 /1443هـ، داعياً جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات «تعزيز المهارات» مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.