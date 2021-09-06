أنهت شركة حافلات مكة المكرمة إنشاء أول محطة إركاب مكيفة في حي الزاهر، ويأتي المشروع الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وفق المخططات التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة منذ بدء إنشاء محطات الإركاب، وشملت كافة أحياء العاصمة المقدسة بما فيها محطات الإركاب العادية التي انتهى العمل في أكثر من ٦٠٪؜ منها، إضافة إلى المحطات المكيفة التي يبلغ عددها ٢٥ محطة من أصل إجمالي ٤٥٥ محطة توقف وإركاب.يشار إلى أن المشروع يتكون من 12 مساراً، منها 7 مسارات للحافلات المحلية، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول إجمالي يصل إلى أكثر من 300 كيلو متر، فيما يبلغ إجمالي عدد الحافلات 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، وتشمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور و11 تقاطعاً ذكياً.ومن المتوقع أن يبلغ وقت تقاطر الحافلات مابين 7- 15 دقيقة، في حين سيكون وقت انتظار الراكب عند الذروة بما لا يتجاوز 5 دقائق.ويعد المشروع أحد المشاريع التنموية الكبيرة التي ستشهدها العاصمة المقدسة ويهدف إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين والمشاعر المقدسة.