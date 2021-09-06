كشفت القنصلية العامة السعودية في سيدني لـ«عكاظ» أن تمديد الإغلاق في سيدني حتى نهاية سبتمبر لن يؤثر على الطلاب والطالبات المبتعثين الذين يبلغ عددهم مع عوائلهم نحو 2400. وأضافت أن تعليمات صدرت من السلطات المحلية بأن تكون الدراسة عن بعد (أو لاين) خلال فترة الإغلاق. وأوضحت القنصلية أن الإجراء مؤقت والحكومة تهدف إلى الوصول لنسبة ما يقارب من 80% إلى 90% من تحصين السكان في الولاية، وبعدها تصدر تعليمات جديدة في ما يتعلق بتخفيف الإغلاق، ومن المتوقع أن تكون في منتصف شهر ديسمبر نهاية العام.وأشارت القنصلية السعودية في سيدني إلى أنها على تواصل تام ومستمر مع المواطنين للاطمئنان عليهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.