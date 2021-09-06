وزير الداخلية أثناء وصوله إلى دولة قطر وفي استقباله بمطار الدوحة الدولي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني. (واس)
وزير الداخلية أثناء زيارته مركز القيادة الوطني (Ncc) بدولة قطر. (واس)
وزير الداخلية أثناء زيارته مركز القيادة الوطني (Ncc) بدولة قطر الشقيقة. (واس)
زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمس مركز القيادة الوطني (Ncc) بدولة قطر الشقيقة.واطلع خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهمات المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنياً لمنسوبيه التوفيق والسداد. وكان وزير الداخلية قد وصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية أمس الأول (السبت).
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنياً لمنسوبيه التوفيق والسداد. وكان وزير الداخلية قد وصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية أمس الأول (السبت).