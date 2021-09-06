زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمس مركز القيادة الوطني (Ncc) بدولة قطر الشقيقة.واطلع خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهمات المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنياً لمنسوبيه التوفيق والسداد. وكان وزير الداخلية قد وصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية أمس الأول (السبت).