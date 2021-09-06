أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ظهور متحور «مو» في بعض دول العالم، وأن المتحورات تتفاوت في خطورتها وعملت المنظمات المختصة والهيئات المعنية بإعداد دراسات أولية بشأنها ونحن في أمان من كافة التحورات التي تم رصدها. وأوضح العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) أن نحو 10% إلى 30% من المتعافين من كورونا في العالم يعانون من مضاعفات كوفيد طويل الأمد وأن إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا ما زال تحت الدراسة.وفي ما يتعلق بأخذ جرعات إضافية منشطة بعد استكمال التحصين بجرعتين أوضح المتحدث أنه توجد دراسات وأبحاث تشير إلى أن مثل هذا النوع من التنشيط الإضافي لاستكمال التحصين قد تحتاج إليه بعض الفئات ذات المخاطر العالية خصوصا ممن يعانون من اضطرابات في مستوى المناعة، خصوصا الذين خضعوا لزراعة أعضاء أو من يعانون من فشل كلوي مزمن ويتلقون الغسيل الدائم.وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و(7) حالات وفيات، و(219) حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (534.062) حالة.