ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات صيد بإحدى الاستراحات في محافظة المجمعة.وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن المقبوض عليهم ارتكبوا مخالفات الصيد داخل الاستراحات، والصيد باستخدام الشباك، وأضاف: عثر بحوزتهم على 70 طيراً مصيداً، وبندقية هوائية، وشبكة صيد، وجهاز جذب للطيور، وذخائر متنوعة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.وبين أن عقوبة الصيد داخل الاستراحات غرامة تصل إلى مليون ريال، وعقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ 100 ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة تبلغ 50 ألف ريال، وسيتم تحديد غرامة المصيد حسب نوعه من الجهة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.