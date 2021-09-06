حددت وزارة التعليم آلية توزيع درجات المواد الدراسية الجديدة، وبيّن الدليل الإرشادي أن توزيع درجات مادة المهارات الحياتية والأسرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة جاء على النحو التالي: ٢٠ درجة للواجبات و٢٠ للبحوث والمشاريع والتقارير و٢٠ للتطبيقات والأنشطة الصفية و٢٠ للمشاركة و٢٠ درجة للاختبار التحريري القصير.بينما تم تخصيص درجات مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات و٢٠ للمشاركة والتفاعل و٥ درجات للاختبار الشفهي و٥ للاختبار التحريري و٢٠ للياقة البدنية و٤٠ للمهارات الحركية أو الرياضية.وخصصت الوزارة ١٠ درجات للواجبات في مادة المهارات الرقمية للمرحلة الابتدائية و١٠ للبحوث والمشاريع والتقارير و٢٠ للأنشطة والمشاركة و٤٠ للتطبيقات العملية و٢٠ للاختبار التحريري. بينما جاء توزيع الدرجات في المرحلة المتوسطة للمادة نفسها على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات و١٠ للبحوث والمشاريع والتقارير و٢٠ للأنشطة والمشاركة و١٢ للاختبار العملي القصير و٨ درجات للاختبار التحريري القصير و٢٥ درجة لاختبار نهاية الفصل العملي و١٥ لاختبار نهاية الفصل التحريري.وجاء توزيع درجات مادة التفكير الناقد لطلاب الصف الثالث المتوسط على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات و٢٠ للبحوث والتقارير والمشاريع و٣٠ للتطبيقات والأنشطة الصفية و٢٠ للمشاركة و٢٠ للاختبار التحريري القصير، بينما جاء توزيع درجات نفس المادة في المرحلة الثانوية على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات و١٠ للبحوث أو المشاريع أو التقارير و١٠ للنشاطات والتطبيقات الصفية و١٠ للمشاركة و٢٠ للاختبارات القصيرة و٤٠ درجة لاختبار نهاية الفترة.