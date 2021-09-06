أعلنت جامعة طيبة القبول في برامج الدراسات العليا المدفوعة «برسوم دراسية» بالفصل الثاني من العام الجامعي 1443 في درجات (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه) اعتباراً من يوم الأحد ١٩ صفر وحتى يوم الخميس الموافق ١ ربيع الأول.وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور هاني فاضل، بأنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلكترونياً عبر نظام القبول الإلكتروني، وذلك وفقاً للنسبة الموزونة (٦٠٪) للمعدل التراكمي و (٣٠٪) لاختبار القدرات العامة للجامعيين و (١٠٪) لشروط القسم إن وجد، مشيراً إلى عدم أحقية الطالب بالتقديم والالتحاق في برنامجين مختلفين للدراسات العليا في وقت واحد، أو المطالبة بصور المستندات المقدمة للمفاضلة.ودعا المتقدمين إلى إحضار صور من وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، توصيتين علميتين مختومتين من القسم أو الكلية، والهوية الوطنية أو سجل الأسرة (صورة الإقامة أو الجواز لغير السعوديين)، وصورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس أو ما يعادله في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح أمام كل تخصص).