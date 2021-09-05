لقي شخصان حتفهما على الفور، فيما أُصيب آخران بإصابات بالغة، مساء اليوم الأحد في حادث مروري مروع بالطريق الرابط بين محافظة الدرب ومركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع.

فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة حياله.

وفي التفاصيل، ارتطمت سيارتان وجهًا لوجه، الأولى سيارة من طراز لكزس يستقلها شاب توفي في الحال، وأخرى من طراز جيب ربع تويوتا وبها ثلاثة شباب، اثنان منهم شقيقان، والثالث أحد أقاربهما ولقي مصرعه في الحال، حيث نُقل المصابان إلى مستشفى محافظة الدرب ومن ثم إحالتهما إلى مستشفى عسير المركزي، لإصاباتهما المتعددة والبالغة الخطورة.

يُذكر أن الطريق الرابط بين محافظتي الدرب ورجال ألمع يشهد حركة مرورية كثيفة، إلا أن بعض الأماكن منه شهدت حوادث مرورية متعددة، أزهقت أرواح كثير من الأبرياء بسبب ضيق الطريق وعدم وجود إنارات على هذا الطريق، كما أن مركز الحبيل لا يوجد به مركز هلال أحمر ينقل المصابين في مثل هذه الحوادث المروعة.