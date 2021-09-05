أكدت الدول والمنظمات العربية والإسلامية تضامنها مع السعودية ووقوفها مع كل الإجراءات التي تتخذها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها لصد أي هجوم. وأشادت في ذات الوقت بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكّنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية واستهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السعودية صباح (الأحد)، تدمير 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة حوثية. وأضاف المتحدث باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي «ضاحية الدمام»، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة. وأوضح المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه قيادات ميدانية مهمة. وأكد أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأدانت البعثة الأمريكية في السعودية بشكل قاطع الهجوم الحوثي، وشددت في بيان، على أن مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات تطيل أمد الصراع في اليمن. وأكدت البعثة التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، وبمساعدتها في الدفاع عن شعبها وأراضيها.