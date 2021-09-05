أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير خلال تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها خلال الأسابيع الماضية، عن مصادرة وإتلاف بسطات عشوائية وأكثر من 3 آلاف كجم من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر. وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية، تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة إلى التحرز على كميات من الخضراوات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم إتلافها على الفور. وتؤكد الأمانة مواصلة جهودها، بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين، والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنة تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.