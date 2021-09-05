حددت وزارة التعليم آلية توزيع درجات المواد الدراسية الجديدة التي شهدتها مسيرة التعليم بمدارس المملكة لأول مرة في مراحل التعليم العام الثلاث مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ. وبين الدليل الإرشادي لتوزيع المواد الدراسية وفق لائحة تقويم الطالب لهذا العام أن توزيع درجات مادة المهارات الحياتية والأسرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة جاء على النحو التالي: ٢٠ درجة للواجبات، و٢٠ درجة للبحوث والمشروعات والتقارير، و٢٠ درجة للتطبيقات والأنشطة الصفية، و٢٠ درجة للمشاركة، و٢٠ درجة للاختبار التحريري القصير. بينما تم تخصيص درجات مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات، و٢٠ درجة للمشاركة والتفاعل، و٥ درجات للاختبار الشفهي، و٥ درجات للاختبار التحريري، و٢٠ درجة للياقة البدنية، و٤٠ درجة للمهارات الحركية أو الرياضية. وخصصت الوزارة ١٠ درجات للواجبات في مادة المهارات الرقمية للمرحلة الابتدائية، و١٠ درجات للبحوث والمشروعات والتقارير، و٢٠ درجة للأنشطة والمشاركة، و٤٠ درجة للتطبيقات العملية، و٢٠ درجة للاختبار التحريري، بينما جاء توزيع الدرجات في المرحلة المتوسطة للمادة نفسها على النحو التالي: ١٠درجات للواجبات، و١٠ درجات للبحوث والمشروعات والتقارير، و٢٠ درجة للأنشطة والمشاركة، و١٢ درجة للاختبار العملي القصير، و٨ درجات للاختبار التحريري القصير، و٢٥ درجة لاختبار نهاية الفصل العملي، و١٥ درجة لاختبار نهاية الفصل التحريري، وجاء توزيع درجات مادة التفكير الناقد لطلاب الصف الثالث المتوسط على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات، و٢٠ درجة للبحوث والتقارير والمشروعات، و٣٠ درجة للتطبيقات والأنشطة الصفية، و٢٠ درجة للمشاركة، و٢٠ درجة للاختبار التحريري القصير، بينما جاء توزيع درجات نفس المادة في المرحلة الثانوية على النحو التالي: ١٠ درجات للواجبات، و١٠ درجات للبحوث أو المشروعات أو التقارير، و١٠ درجات للنشاطات والتطبيقات الصفية، و١٠ درجات للمشاركة، و٢٠ درجة للاختبارات القصيرة، و٤٠ درجة لاختبار نهاية الفترة.