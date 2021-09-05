لم تمض على استقالة رئيس وزراء ماليزيا السابق محيي الدين ياسين إلا أسابيع قليلة، حتى عاد مجددا للواجهة بعد تعيينه من قبل الحكومة الماليزية الحالية رئيساً لمجلس التعافي الوطني لمواجهة تداعيات فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمرتبة وزير.

البيان الصادر من الحكومة الماليزية أعرب عن ثقته في تعيين ياسين للمضي بإستراتيجيات خطة الإنعاش للتعافي من الوباء وفق آليات ومبادرات وتدابير وبرامج التي تتضمن تحسين المستوى المعيشي ودعم المتضررين من الجائحة.

وكان ياسين قد استقال من منصب رئيس الوزراء الثامن للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في 16 أغسطس من العام الجاري بعد أن سحب العديد من حلفاء التحالف الذي يقوده دعمهم له، منهياً بذلك أغلبيته البرلمانية، كما واجه غضبا شعبيا متزايدا تزامن مع تفشي الفايروس وتحوراته، ووصلت الإصابات والوفيات إلى أرقام قياسية مرتفعة رغم إجراءات وقيود الإغلاق الصارم في البلاد.