صرح المتحدث باسم جامعة تبوك الدكتور ناصر محمد العنزي بأن جامعة تبوك تحرص على توفير كل الخدمات التي تسهل العملية التعليمية لمنسوبيها وطلابها، وحل كل الإشكالات التي تعيق اكتمال الخدمات، ومنها توفير شبكة الاتصالات لمقر الكلية الجامعية في محافظة ضباء، والتي تسعى الجامعة حاليا لتوفيرها بالتعاون مع الشركة السعودية للاتصالات، حيث تبين أن سبب المشكلة هو عدم وصول التغطية لمقر الكلية، إضافة إلى انخفاض موقعها وقربه من البحر، ويجري الآن وضع حلول سريعة لهذه المشاكل التي وعدت الشركة السعودية للاتصالات بأن تحلها في أقرب وقت ممكن، وتوضح الجامعة أنها ستتابع التنسيق مع stc لسرعة حل هذه المشكلة.