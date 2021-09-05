أبرم صندوق النفقة، اتفاقية جديدة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، إذ أسهمت المؤسسة وفق الاتفاقية بمبلغ مليون ريال توجّه بشكل مباشر للمستفيدين من خدمات الصندوق.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية صالح بن عبدالله الراجحي، ومدير عام صندوق النفقة المكلف شروق بنت محمد الجدعان.

ويأتي إسهام مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، إيمانًا منها بأهمية العمل المجتمعي ودعم المبادرات الخيرية بالتعاون مع الصناديق الوقفية، ومنها صندوق النفقة، الذي يسهم في استقرار الأسرة مالياً عبر الانتظام في صرف النفقة الشهرية دون تأخير.

وأكد صندوق النفقة، أن جميع التبرعات والهبات والأوقاف التي تسلم للصندوق يُستفاد منها بشكل مباشر بما يحقق استقرار الأسر المستفيدة، ولا تدخل هذه التبرعات والأوقاف في الميزانيات التشغيلية للصندوق.

يذكر أن صندوق النفقة حصل على ترخيص صندوق وقفي من خلال الهيئة العامة للأوقاف، سعياً إلى ضمان الاستدامة المالية وضمان توفر السيولة اللازمة لدفع النفقات الشهرية.

ويعمل صندوق النفقة على دفع النفقة الشهرية لمن صدر لهم حكم شرعي باستحقاقها ويتولى الصندوق مطالبة المنفق بدفع النفقة وتحصيل جميع ما دفعه الصندوق لمن صدر لهم الحكم.

وكان وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة.

وتختص المرحلة الثانية من المشروع بـ«النفقة المؤقتة»؛ ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجّل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.