طالبت الحكومة اليمنية، اليوم (الأحد)، بموقف دولي حاسم لوقف التصعيد الحوثي الخطير الذي يستهدف أراضي المملكة العربية السعودية ومحاسبته، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان آخرها إطلاق 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: «أن تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة والممنهجة التي تستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، تعكس بشكل جلي سلوك هذ المليشيا المتعنت وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني»، موضحة أن التصعيد الحوثي الخطير الذي يستهدف أراضي المملكة واستمرار العدوان والانتهاكات لحقوق الشعب اليمني والإصرار على مواصلة الحرب ورفض كل مبادرات السلام وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ما هو إلا انعكاس لارتهان قرارها السياسي لصالح الأجندة الإيرانية.

وأعلنت الخارجية اليمنية موقف بلادها الثابت والداعم للسعودية وتضامنها التام معها وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.