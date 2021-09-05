أعرب فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين الشيخ طاهر محمود أشرفي، عن استنكاره ورفضه الشديد وإدانته لاستمرار التصعيد الهجومي الإرهابي الذي تصر عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تستهدف المدنيين والأعيان والمطارات المدنية والمباني السكنية والمنشآت الصناعية داخل المملكة العربية السعودية بواسطة الطائرات المسيرة (المفخخة) والصواريخ الباليستية المدمرة التي استهدفت يوم السبت 4 سبتمبر منطقة نجران وخميس والمنطقة الشرقية. وأشاد الشيخ الأشرفي بالقدرات المتميزة والكفاءة العالية للدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت بفضل الله تعالى من اعتراض وتدمير وإحباط الهجمات الحوثية بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية قبل الوصول لتحقيق أهدافها الفاشلة. وأكد الشيخ طاهر الأشرفي دعم وتأييد مجلس علماء باكستان الكامل لكافة الإجراءات الحازمة الرادعة التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها ومواطنيها، مشدداً على أهمية وقوف جميع دول العالم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه العصابة المارقة والتصدي لجرائمها الدموية، مؤكداً على ضرورة رفض زعماء وعلماء وشعوب العالم العربي والإسلامي لهذه الممارسات الإرهابية والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومحاسبتها ومعاقبتها مع من يقف معها ويزودها بالمال والسلاح لتمكينها من ممارسة جرائمها المتطرفة ومواصلة تجاوزاتها المرفوضة المخالفة للأنظمة والقرارات والقوانين الدولية التي تعتبر وفقاً للنظام الدولي «جرائم حرب» تستحق العقاب.