أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة المغرب اليوم (السبت) صلاة الميت على والدة أمين مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي، وذلك في محافظة الخرج.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة السبيعي في وفاة الفقيدة - رحمها الله -، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة السبيعي عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.