نفذت بلدية محافظة القريات 129 جولة رقابية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية، التي أسفرت عن إغلاق ومخالفة 11 منشأة ومصادرة 84 كجم من اللحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية بسبب سوء الحفظ والتخزين، حيث وجه رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي تكثيف الجهود الرقابية في الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأكدت لـ«عكاظ» بلدية القريات أنها تواصل الجهود للتأكد من امتثال المنشآت بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.