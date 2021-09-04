أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 138 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 211 حالة، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 545,123 حالة، من بينها 2708 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 750 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 533,843 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8572 حالة وفاة.

وقالت إن متحورات «كورونا» سريعة الانتشار، وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.