أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/1/18 الموافق 2021/8/26 حتى 1443/1/24 الموافق 2021/9/1 عن ضبط 16,638 مخالفاً، منهم 5800 مخالف لنظام الإقامة، و9383 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1455 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 849 شخصاً، 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 81,211 وافداً مخالفاً، منهم 69,315 رجلاً، و11,896 امرأة، في حين تمت إحالة 63,491 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3382 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9929 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.