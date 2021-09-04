طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بإدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتحمل مسؤوليته. وأكدت السعودية، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، في رسالة بعثها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف الحوثي مطار أبها الدولي.

وقال المعلمي «في 31 أغسطس 2021، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بالمطار من جنسيات مختلفة (السعودية والهند وبنغلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة». وشدد على أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة.