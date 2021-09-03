واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت حملة، يوم أمس الخميس، عن ضبط «فلا سكنية» يمارس فيها نشاط أعمال «الحدادة» بطرق مخالفة، كما أغلقت فرق المتابعة أحد المطاعم المخالفة بعد ضبط عملية نقل مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية تمكنت من ضبط ورشة حدادة استخدمت بعقد إيجار فيلا سكنية، مبيناً أنه تم التحفظ على ما في الموقع وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وفي السياق ذاته أشار الدقس إلى أن فرق الرقابة تمكنت من رصد مطعم للمأكولات الآسيوية أثناء تنزيل مواد غذائية مجهولة المصدر من إحدى السيارات قدرت بـ 150 كيلوغراماً، وجرى إتلافها وإغلاق المطعم المخالف.

وأكد المهندس الدقس استمرار الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية بصفة مستمرة، وتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، ومنع كافة مظاهر التشوه البصري في المدينة.