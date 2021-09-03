أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 174 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 202 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 544,985 حالة، من بينها 2788 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 803 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 533,632 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8565 حالة وفاة.

وشدّدت «الصحة» على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.