أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، جميع إجراءات القبول في المراحل الثلاث، الدبلوم العالي والماجستير، والدكتوراه، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وتم الانتهاء من التسجيل وبثّ الجداول الدراسية، كما أنهت العمادة استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً وتنفيذها.

وقال عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع: إن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات.

وأضاف، أن العمادة تتابع مع الكليات ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، إذ تم وفق توجيه رئيس الجامعة وبحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزية الكليات للعودة الحضورية وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الاحترازات الوقائية، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات ذات العلاقة بما يحقق التباعد وعدم التزاحم في القاعات الدراسية والممرات والمداخل.

وكانت العمادة قد تواصلت في وقت سابق مع جميع الطلاب والطالبات من خلال وسائل التواصل المتاحة، وأكدت على الجميع ضرورة أخذ جرعتي اللقاح للوقاية من فايروس كورونا، واشتراط ذلك لتسجيل المقررات، ودخول مرافق الجامعة، وقامت العمادة مع بداية العام الجامعي بتعليق حالة الطلاب والطالبات غير المحصنين على النظام الأكاديمي إلى حين استكمال جرعتي اللقاح.

يُذكر أن أعداد برامج الدراسات العليا بالجامعة وكذلك أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بها خلال السنوات الثلاث الماضية تنامت بشكل كبير.