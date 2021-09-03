أعلن «المرور السعودي» ضبط قائد مركبة متهور قاد مركبته على سرعة 160 كيلومتراً في الساعة، وراوغ في قيادته بين المركبات بسرعة عالية معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، ووثق قيادته المتهورة بمقطع فيديو على تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي.

وجاء تفاعل «المرور السعودي» مع تغريدة لأحد المغردين تضمنت مقطع فيديو القيادة المتهورة، إذ أفاد المغرد بأن الشخص المتهور في مدينة الدمام، ومركبته تفتقد لوجود لوحتين أمامية وخلفية، مضيفا أن حسابه في «إنستغرام» يتمضن العديد من المقاطع المصورة المتضمنة مخالفات عدة، ليتفاعل «المرور السعودي» بقوله: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وفي ما يتعلق بالمخالفات، فإن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار أثناء القيادة، وعدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتفادي وقوع حادث، يعدان مخالفتين تراوح غرامتهما بين 150 ريالا في حدهما الأدني و300 ريال في حدهما الأعلى، فيما أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مخالفة تراوح غرامتها بين 300 ريال في حدها الأدنى و500 ريال في حدها الأعلى.

كما أن استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة تعد مخالفة تراوح غرامتها بين 500 ريال في حدها الأدنى و900 ريال في حدها الأعلى، في حين أن سير المركبة بلا لوحة أمامية يعد مخالفة تراوح غرامتها بين 1000 ريال في حدها الأدنى و2000 ريال في حدها الأعلى، فيما أنالمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وسير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات تعدان مخالفتين تراوح غرامتهما بين 3000 ريال في حدهما الأدنى و6000 ريال في حدهما الأعلى.

إضافة إلى ذلك، فقد نص نظام المرور على أن غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 2000 ريال، وذلك وفقا للسرعة المحددة على الطريق ومقدار التزايد في السرعة.

وأفاد النظام بأنه إذا كانت السرعة المحددة على الطريق (120 كلم/ساعة فأقل) تكون قيمة المخالفات كالتالي: التجاوز بأكثر من 10-20 كلم/ساعة (الحد الأدنى 150 ريالا، الحد الأعلى 300 ريال)، التجاوز بأكثر من 20-30 كلم/ساعة (الحد الأدنى 300 ريال، الحد الأعلى 500 ريال)، التجاوز بأكثر من 30-40 كلم/ساعة (الحد الأدنى 800 ريال، الحد الأعلى 1000 ريال)، التجاوز بأكثر من 40-50 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1200 ريال، الحد الأعلى 1500 ريال)، التجاوز بأكثر من 50 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1500 ريال، الحد الأعلى 2000 ريال).

أما إذا كانت السرعة المحددة على الطريق (140 كلم/ساعة) تكون قيمة المخالفات كالتالي: التجاوز بأكثر من 5-10 كلم/ساعة (الحد الأدنى 300 ريال، الحد الأعلى 500 ريال)، التجاوز بأكثر من 10-20 كلم/ساعة (الحد الأدنى 800 ريال، الحد الأعلى 1000 ريال)، التجاوز بأكثر من 20-30 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1200 ريال، الحد الأعلى 1500 ريال)، التجاوز بأكثر من 30 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1500 ريال، الحد الأعلى 2000).