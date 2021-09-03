بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو جيان كارلوا فنتوريني وماركو نيكوليني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفنتوريني ونيكوليني، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو جيان كارلوا فنتوريني وماركو نيكوليني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفنتوريني ونيكوليني، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.