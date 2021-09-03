استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أمس (الخميس) استبدال مليشيا الحوثي مسمى «الخليج العربي» بـ«الخليج الفارسي» في المناهج الدراسية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في مادة تاريخ العرب للصف السادس الابتدائي، موضحاً أن ذلك عمل استفزازي خطير يؤكد تبعيتها المطلقة لإيران.وكتب الإرياني في تغريدات على حسابه في تويتر: «حجم التغييرات والتزييف والعبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي في المناهج الدراسية، يؤكد محاولاتها الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية»، مضيفاً: «هذا التغيير إلى جانب كثير من الشواهد والأدلة يؤكد أن مليشيا الحوثي لا تعبر عن اليمنيين ولا تنتمي للمجال العربي، وأنها تمثل المشروع الإيراني، وتعمل وفق أجنداته التي تستهدف أمن وسلامة الدول العربية، وتجسد الرؤية والأطماع والأحقاد الفارسية في المنطقة».وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكذا المنظمات الإقليمية بما فيها جامعة الدول العربية تعتمد مسمى «الخليج العربي»، ولا يستخدم مسمى «الخليج الفارسي» سوى الإيرانيين وأدواتهم وأذيالهم في المنطقة من المليشيات الطائفية، ومنها مليشيا الحوثي.