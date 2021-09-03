أعلنت ASUS عن توسع كبير في النظام البيئي الخاص بالعلامة التجارية من الحلول لتمكين المبدعين وصناع المحتوى - بما في ذلك مجموعة من حلول ProArt الجديدة، ومجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 للمحترفين المبدعين والمستهلكين، وعرض كامل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشاشات OLED لجميع المبدعين - في حدث الإطلاق Create the Uncreated.

وتتميز المجموعة الجديدة بأجهزة كمبيوتر محمولة وشاشات عرض وأجهزة مكتبية وجهاز عرض ولوحة أم، وتمكّن صانعي المحتوى من الازدهار مع تدفقات العمل المثلى والابتكارات الفريدة. «في جوهرنا، نحن مبتكرون نفخر بتقديم أفضل أفكارنا إلى الحياة. لذلك، تقدم تشكيلة اليوم تجارب رائعة للمبدعين، من قبل المبدعين - لتحويل الخيال إلى واقع» أشار سامسون هو- الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ASUS.

تواصل ASUS الاستفادة من شراكات قوية. كشريك رئيسي لـ ASUS، تقدم NVIDIA®️ وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX ™️ الرائدة في الصناعة، بالإضافة إلى أفضل دعم للمبدعين باستخدام NVIDIA Studio - بما في ذلك تسريع التطبيقات وبرامج تشغيل الاستوديو المخصصة والتطبيقات الحصرية مثل NVIDIA Broadcast و Omniverse ™️. سيتم شحن جميع طرازات الكمبيوتر الجديدة مع نظام التشغيل Windows 11، أو ستكون مؤهلة للحصول على ترقية مجانية عند توفر نظام التشغيل الجديد.

ومع مهمة تقديم حلول احترافية شاملة للمبدعين، تبرز ASUS ProArt شغف المستخدمين لإطلاق العنان للإبداع ودفع حدود الإمكانات الفنية. يمثل Pro حجر الأساس للإبداع الذي يدعم أشكالًا مختلفة من الفن، بينما يشير الفن إلى الإبداع اللا متناهي. تم تصميم حلول ProArt الجديدة لإزالة العوائق أمام الإبداع بأداء وتصميم مذهلين، ويلبي النظام البيئي المزدهر احتياجات المبدعين الذين يتنقلون دائمًا والذين يفضلون العمل في أماكن عملهم المخصصة. تم التحقق من صحة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة ProArt من NVIDIA Studio لضمان أفضل أداء ووقت تشغيل حتى لأكثر المبدعين تطلبًا. مع إمكانية تنقل استثنائية، تم تصميم الكمبيوتر المحمول ProArt Studiobook Pro 16 OLED والكمبيوتر المحمول ProArt Studiobook 16 OLED وشاشة ProArt Display PA147CDV و ProArt Mouse MD300 و ProArt Mouse Pad PS201 لسير العمل وأنماط الحياة أثناء التنقل. عند العودة إلى الاستوديو، يوفر الكمبيوتر المكتبي ProArt Station PD5 ولوحة الأم ProArt X570-Creator WiFi قوة حوسبة مذهلة لتعزيز الإنتاجية ؛ شاشة ProArt Display OLED PA32DC كأول شاشة OLED في العالم مع معايرة تلقائية تضمن مرئيات نابضة بالحياة ؛ و ProArt Projector A1، كأول جهاز عرض تم التحقق منه في العالم من Calman، يضمن عرض الصور بألوان واقعية. لمساعدة المبدعين على الازدهار وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، تم تقديم ASUS Dial في طرازات ProArt Studiobook الجديدة و ProArt Mouse MD300 بعد ظهوره لأول مرة في CES 2021 على ProArt Display PA148CTV. ASUS Dial هو حل حصري متعدد المنتجات يمنح المبدعين طريقة سهلة ودقيقة وسريعة لإجراء تعديلات في التطبيقات الإبداعية مع التركيز على رؤيتهم الفنية.

ولإبراز أفضل ما في ProArt وحلول المبدعين، احتفلت ASUS أيضًا بشراكة مع Adobe في حدث الإطلاق من خلال الإعلان عن اشتراكات Adobe Creative Cloud®️ المجانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وشهر مع عدد من منتجات ASUS تشمل المنتجات المؤهلة للاشتراك في Creative Cloud لمدة ثلاثة أشهر أجهزة كمبيوتر سطح المكتب ProArt وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ProArt وشاشات ProArt واللوحات الأم ProArt وأجهزة الكمبيوتر المحمولة Zenbook Pro وأجهزة الكمبيوتر المحمولة Vivobook Pro يتيح هذا الاشتراك الوصول إلى أكثر من 20 تطبيقًا شائعًا من تطبيقات Adobe، بما في ذلك Photoshop®️ و InDesign®️ و Premiere Rush®️، بالإضافة إلى توفير 100 جيجا بايت من التخزين السحابي والوصول إلى Adobe Fonts والخدمات الأخرى. كفل هذا التعاون أيضًا تكاملًا سلسًا بين ASUS Dial مع Adobe Photoshop و Lightroom Classic®️ و After Effects®️ و Premiere Pro®️، مما يتيح للمبدعين التنقل في هذه التطبيقات ذات المستوى العالمي بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

ASUS هي العلامة التجارية الأولى التي تقدم مجموعة كاملة من الأجهزة المزودة بشاشات OLED وتوفر نطاقًا يمتد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الطاقة الإبداعية إلى الطراز السائدة أثناء التنقل، مما يوفر أفضل شاشات عرض لمجموعة متنوعة من المستخدمين والمبدعين. سلسلة Vivobook Pro هي أيضًا المجموعة الأولى في العالم من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحاصلة على شهادة VESA DisplayHDR 600 OLED تتميز أجهزة ASUS OLED بألوان واقعية وصور زاهية وضوء أزرق منخفض، وتعزز سير العمل الإبداعي بدقة رسومية استثنائية وتجارب بصرية لا تصدق. تتضمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات الجديدة من ASUS المزودة بتقنية OLED سلسلة Studiobook الكاملة للمحترفين المبدعين الذين يسعون للحصول على ألوان مثالية ؛ Vivobook Pro 14X / 16X OLED و Pro 14/15 OLED ؛ Zenbook 14X OLED و 14 Flip OLED لقابلية فائقة ومرونة في التنقل؛ ExpertBook B5 OLED و B5 Flip OLED لمستخدمي الأعمال الذين يبحثون عن مستويات غير مسبوقة من الوضوح عند العمل مع العملاء ؛ وشاشة ZenScreen OLED MQ13AH المحمولة لمنح المستخدمين أثناء التنقل شاشة إضافية. مع مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل على تحسين العمل الإبداعي، تقدم ASUS ابتكارات مذهلة تمكن المستخدمين من تحويل الخيال إلى واقع.