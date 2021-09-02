دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، الى تسجيل أبنائهم الطلاب في مسابقة موهوب، في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، مشيرة الى انتهاء التقديم في 29 سبتمبر الجاري.وتندرج مسابقة موهوب ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وتستهدف طلاب التعليم العام السعوديين في الصفوف من السادس الابتدائي إلى الأول الثانوي، بحسب الصف الدراسي للعام 1443هـ/1444هـ، حيث يتاح التسجيل لطلاب الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط في مسابقة العلوم والرياضيات، وطلبة الصفين الثاني والثالث متوسط في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء، فيما تستهدف مسابقة المعلوماتية الطلبة من الصف الأول المتوسط إلى الأول الثانوي.