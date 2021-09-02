واجه طلاب منصة مدرستي في الطائف 3857 إشكالية تقنية وفنية في الاسبوع الأول من العودة للدراسة ونجح مركز الدعم الفني في معالجة المصاعب التي شكا منها الطلاب. وأوضح المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي لـ«عكاظ» أن المركز يهدف لتقديم الدعم الفني والتقني والتعليمي تجاه أي صعوبات تواجه الطالب أو الطالبة أو المعلم أو ولي الأمر لضمان مسيرة تعليمية ناجحة ومتميزة، مشيرا إلى الدور التكاملي الذي تؤديه الإدارة بالتعاون مع المجتمع المحيط وبالشراكة المجتمعية الهادفة لإنجاح الرحلة التعليمية.وأضاف الخديدي أن المركز يعمل على فترتين صباحية ومسائية ويشرف على أعماله فريق عمل من المشرفين التربويين لتقديم خدمة الدعم الفني والتقني للمستفيدين، والرد على الاستفسارات التي ترد عن طريق قنوات الاتصال التي حددتها الإدارة. إذ بلغت عمليات الدعم الفني نحو 3857 عملية للبنين والبنات منها 2000 عملية دعم مقدمة عبر الواتساب و714 عملية دعم فني مقدمة عبر الاتصال الهاتفي و520 عملية دعم فني مقدمة عبر شخوص المستفيدين للمركز و623 عملية دعم مقدمة عبر لوحة ونظام الدعم.