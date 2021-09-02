أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام. وأوضح مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام نحو عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً، مؤكدا أن الإدارة أعدت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.

يُذكر أن إدارة الحلقات القرآنية عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع.