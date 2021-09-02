ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة الظواهر السلبية ومعالجة المخالفات البلدية، أحبطت بلدية بريمان الفرعية تعديات على أراض حكومية بحي الأجواد شرق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن الفرق الرقابية رصدت تعديات بناء 5 أحواش وغرف عشوائية على أراض حكومية بمساحة تبلغ نحو 8246 م2، مضيفا أنه تمت إزالة التعديات العشوائية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرارها في معالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، وتشكر الأمانة سكان وزوار جدة على مشاركتهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي 940 لمعالجتها.