بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.