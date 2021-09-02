في الوقت الذي خصصت فيه جمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف 5 مواقع عامة للاحتفال ببرامج اليوم الوطني (91)، شملت منتزه الردف وحديقة الفيصلية وحديقة الملك عبدالله ومنطقة الهدا السياحية ومول قلب الطائف، وذلك خلال اجتماعها الأول والتحضيري لهذه المناسبة الغالية على الجميع، وقد اقُترح في الاجتماع تحديد مواقع أخرى غير مخصصة لإقامة فعاليات بها ويقدم بها عروض مرئية عبارة عن برومات توضح للجميع أهمية هذه المناسبة.

فيما تمت مناقشة عدد من المواضيع في الاجتماع شملت تقسيم اللجان وتوزيع المهمات، كذلك تحديد المواقع العامة المخصصة لإقامة الفعاليات، كما طلب في الاجتماع من اللجان المشكلة بسرعة رفع البرامج المقترحة المراد تنفيذها خلال الاحتفال باليوم الوطني.