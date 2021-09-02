دشّنت «صحة الطائف»، أمس الاول (الثلاثاء)، مركز لقاحات كورونا بمستشفى ظلم العام، وذلك بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني. وأوضحت الصحة أنه تم تجهيز مركز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية. واستقبل المركز في اليومين الأوليين نحو 400 مستفيد تلقوا اللقاح بطريقة ميسرة ودون فترات انتظار. ودعت «صحة الطائف» المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي وتوكلنا؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفايروس (كورونا) المستجد.

من جهتهم عبّر عدد من مراجعي مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام عن سعادتهم بتوفر اللقاح في المنطقة وسهولة إجراءات الحصول على الجرعات، وإنهاء معاناة السفر لأجل تلقي اللقاح في المحافظات الأخرى.