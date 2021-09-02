كشف تطبيق توكلنا خاصيةً جديدةً لمنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين، وهي خاصية «أولوية الحجز»، التي تتيح لهم الحصول على أقرب موعد يمكنهم من تلقي لقاح كورونا (كوفيد-19). وأعلن «توكلنا» خطوات الاستفادة من هذه الخدمة، التي تكون عن طريق الدخول إلى التطبيق أولاً، ومن ثم اختيار «لقاح كورونا» تحت تبويب الخدمات الصحية، ثم اختيار «أولوية حجز موعد»، التي ستمكن المستفيد من البحث عن أقرب موعد ممكن، وعندها سيقوم التطبيق بالحجز تلقائياً في أقرب مركز لقاحات بحسب موقع المستفيد الجغرافي، الذي تعرف عليه «توكلنا» مسبقاً.