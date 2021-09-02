تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تفقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.وأُقيم بمقر القيادة مراسم استقبال رسمية ترحيبية، إذ كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.واستمع خلال الزيارة لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية؛ بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة، ودوّن كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات البرية بهذه المناسبة.