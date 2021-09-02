بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إثر الانفجارات التي وقعت في مستودع للذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب». كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرئيس نجوين شوان فوك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.