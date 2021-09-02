رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادرالنسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز. وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي: إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة. وأضاف خلال كلمته في الحفل الذي حضره مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً. تجدر الإشارة إلى أن الدورة بدأت في ١٨ من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت ١٤ أسبوعاً.