شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقية تعاون في مقر الإمارة بجدة أمس (الأربعاء)، بين وزارة الثقافة وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين، نائب وزير الثقافة حامد فايز، وأمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، على تنمية قطاع الأدب والنشر والترجمة ودعم الشعر العربي، إلى جانب تنمية قطاع الموسيقى، ما سيخلق بيئة شعرية تفاعلية تستقطب الخبرات والتجارب الشعرية الصاعدة من خلال عدة برامج تفاعلية وإثرائية للمحتوى الثقافي.وتعزز الاتفاقية التعاون بين الوزارة والأكاديمية في عدّة فعاليات، كملتقى الشعر السعودي، وبرامج أدبية متنوعة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي في المملكة، كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ برامج خاصة بتنمية القدرات للمهتمين بالمجال الموسيقي بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وتفعيل الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمجال، كالتدريب الموسيقي للمبتدئين والموهوبين والمهتمين في مجال الشعر الفصيح والموسيقى، إلى جانب دعم المواهب المؤهلة لإكمال مسيراتهم الفنية.وعبّر نائب وزير الثقافة عن اعتزازه بهذا التعاون مع أكاديمية الشعر العربي، مؤكداً حرص وزير الثقافة، على تعزيز التعاون مع كافة الكيانات الفاعلة في المشهد الثقافي السعودي، الذي تحضر فيه أكاديمية الشعر العربي؛ بوصفها مظلة مرموقة تخدم مجالات إبداعية متعددة وفي مقدمتها الشعر العربي وفنونه.وتأتي الاتفاقية في سياق جهود وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي بالشراكة مع الجهات العامة والحكومية والخاصة غير الربحية الداعمة للثقافة والفنون في المملكة، فيما يلتقي تعاونها مع أكاديمية الشعر العربي مع جهودها لإثراء المحتوى الإبداعي في مجالات الشعر والفنون المرتبطة به، وما يمثله ذلك من اعتزاز بالهوية الثقافية الأصيلة وتعزيز حضورها في المجتمع.تنمية قطاع الأدب والنشرالترجمة ودعم الشعر العربيتنميةقطاع الموسيقىخلق بيئة شعرية تفاعليةبرامج تفاعلية للمحتوى الثقافي