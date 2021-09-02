أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين على مساحة 4.512.000 متر مربع، تضمنت غرفاً وأحواشاً وعقوماً ترابية وحظائر للأغنام. وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.من جهة ثانية، رصدت امانة جده 13.717 مخالفة بنطاق 19 بلدية فرعية ضمن حملتها لمتابعة مخالفات المباني.ونفذت الحملة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري ومتابعة المخالفات، وأسفرت عن رصد 3784 مخالفة بنطاق بلديات الشمال، و2889 من المخالفات بنطاق الوسط، و4924 مخالفة في نطاق بلديات الشرق، فيما بلغت المخالفات في نطاق بلديات الجنوب 2120 مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي لمخلفات المباني وتنفيذ أعمال البناء بلا رخص، إلى جانب مخالفات تجاوز المساحات المحددة نظاماً إضافة لعدد من المخالفات المتنوعة التي تتعلق بالتشوه البصري.من جهة ثانية، ضبطت أمانة جدة مسلخاً للدواجن مخالفاً للاشتراطات الصحية بمنزل شعبي بحي البغدادية، ضمن الجهود الميدانية المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالمحافظة.